المخرج محمد النقلى يفجر مفاجأة ويكشف سر تغير نهاية "عائلة الحج متولى"|خاص

منذ أكثر من 20 عاماً وتحديداً خلال شهر رمضان عام 2001 كان المشاهدون على موعد مع عرض أولى حلقات مسلسل “عائلة الحاج متولى " ، الذى قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف وعرض فى أول أيام الشهر الكريم، وحقق نجاحاً كبيراً ، إلا أنه فى الوقت ذاته واجه هجوماً شديداً من بعض المشاهدين والشخصيات العامة بسبب قضية تعدد الزوجات.

أحداث مسلسل عائلة الحاج متولى

مسلسل عائلة الحاج متولى كانت تدور أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى 4 زيجات .

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومازال أصداؤه مستمرة حتى اليوم.

المخرج محمد النقلى يكشف سر تغير نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل

وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان تواصل صدى البلد مع المخرج محمد النقلى للحديث عن كواليس المسلسل الذى عرض فى شهر رمضان عام 2001.

وقال المخرج محمد النقلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد :"مسلسل عائلة الحج متولى من أنجح المسلسلات فى تاريخ الدراما، وأول مرة يجتمع مشاهدين الوطن العربى على عمل فنى واحد وهو " عائلة الحج متولى".

واستطرد المخرج محمد النقلى :" تم عرض المسلسل فى رمضان ، وقبل نهاية الشهر الكريم بـ خمس أيام فوجئنا بطلب بعض الجهات بتغير نهاية المسلسل لتصبح أحداث المسلسل كأنها بمثابة حلما للحج متولى سعيد ".

وأوضح المخرج محمد النقلى :" وبالفعل كنا قد انتهينا من تصوير الحلقة الأخيرة ورفضنا أن تكون نهاية المسلسل مجرد حلمًا لأننا رأينا فى ذلك استخفافا بعقول المشاهدين".

وأضاف المخرج محمد النقلى :" لكن اضطررنا فى النهاية إلى تصوير مشهد إضافى للحلقة الأخيرة وهو الذى ظهر من خلاله الحج متولى وهو ينصح ابنه سعيد بعدم الزواج مرة ثانية.

أبطال مسلسل عائلة الحاج متولى

مسلسل عائلة الحاج متولى ضم كوكبة من النجوم نور الشريف وماجدة زكى، إضافة إلى أنه كان السبب فى تحقيق كل من سمية الخشاب وغادة عبد الرازق شهرة واسعة، ووضعهما على بداية الطريق إلى عالم النجومية ، كما شارك فى البطولة كل من مصطفى شعبان ورانيا يوسف ونورهان وفادية عبد الغنى، ومونيا ، والمسلسل كان من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى.

