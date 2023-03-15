نادين نسيب تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نادين في صورة سيلفي بإطلالة متميزة مرتدية ملابس رياضية.

يذكر أنه كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل “وأخيرا” كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وعادل كرم، وزينة مكي، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، وناتاشا خضرو، وماجد روضة، وغنوة محمود، وفيفيان أنطونيوس.