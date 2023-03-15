المخرج كوينتن تارانتينو يبدأ تحضيرات فيلمه الأخير في مسيرته| تعرف على قصته

بدأ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو تحضيرات فيلمه الأخير في مسيرته الفنية، بعدما أعلن من قبل أنها سيتقاعد بعد تقديمه العمل رقم 10 في مسيرته.

وقالت مصادر مقربة من كوينتن تارانتينو، الحائز على جائزة الأوسكار، إنه كتب بالفعل سيناريو آخر أفلامه، ومن المقرر بدء إنتاجه في الخريف المقبل.

وتحت اسم "The Movie Critic" كتب تارانتينو فيلمه الأخير، ورغم التكتم على حبكته، إلا أن المعلومات المعروفة عنه أن أحداثه ستدور في مرحلة السبعينيات، في لوس أنجلوس، وستكون بطلته إحدى النجمات.

ومن المحتمل أن تكون قصة فيلم تارانتينو الأخير، حول الناقدة بولين كايل، وهي واحدة من أكثر النقاد الفنيين مكانة وتاريخ على مر العصور، وتوفيت عام 2001، بعدما كتبت عدة مقالات وروايات أيضا.

واشتهرت بولين كايل بمعاركها مع رؤساء التحرير وصناع الأفلام في أواخر السبعينيات، وعملت لفترة قصيرة كمستشارة لشركة باراماونت للإنتاج السينمائي، ومعروف منذ سنوات أن تارانتينو يكن لها احتراما وتقديرا كبيرا.

كوينتين تارانتينو

صمم كوينتين تارانتينو على قراره الشهير باعتزال الإخراج السينمائي بعد فيلمه العاشر، الذي يحضر له حاليا دون الكشف عن تفاصيله أو فكرته في تصريحات سابقة له.

وقال كوينتين تارانتينو، إنه فكر في إعادة تقديم نسخة جديدة من فيلمه الأول Reservoir Dogs، وهو الخبر الذي أحدث ضجة على السوشيال ميديا، لكنه تراجع عن الفكرة.

ويعيش المخرج كوينتين تارانتينو حاليا في إسرائيل مع زوجته وابنه الذي يبلغ من العمر 15 شهرا، وتحدث عن التشابه بين مكان إقامته وولاية لوس أنجلوس التي يفتقدها كثيرا.