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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في تعليق بعد أمر اعتقاله.. عمران خان يفتح النار على الحكومة الباكستانية

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، إن المجرمون يحاولون اختطاف الحكم والقضاء عليه في باكستان.

وأضاف عمران خان، أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع والمواد الكيميائية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد عناصرنا وقادتنا.

كما اتهم عمران خان الشرطة الباكستانية برفض استلام تعهد رسمي منه بمثوله أمام القضاء السبت المقبل.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون، أن الشرطة الباكستانية حضرت إلى منزل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان في لاهور يوم الأحد مسلحة بأمر اعتقال لتكتشف أن الزعيم السابق لم يكن متواجدا على ما يبدو.

وقالت الشرطة الباكستانية في تغريدة عبر تويتر "وصل فريق من شرطة إسلام أباد إلى لاهور للقبض على عمران خان امتثالا لأوامر المحكمة". 

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وأضافت: "عمران خان متردد في الاستسلام، حيث ذهب مدير الشرطة إلى الغرفة لكن عمران خان لم يكن حاضرا هناك". حسبما ذكر موقع "دويتشه فيله".

وقالت صحيفة دون الباكستانية، إن خان كان يخاطب موظفي حزبه في مقر إقامته لدى وصول الشرطة.

ونفى نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان شاه محمود قريشي، وجود أي مذكرة توقيف.

وقال للصحفيين "لقد تلقينا إخطارا من شرطة إسلام أباد، لكن الإشعار لا يحتوي على أي أمر بالاعتقال".وأضاف "سنتشاور مع محامينا ونتابع الاجراءات القانونية".

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