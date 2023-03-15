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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد فريق ريال مدريد لاستقبال ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفربول عبر قناة، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق عصام الشوالي.

ويتطلع ريال مدريد بقيادة مدربه لتأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي عندما يواجه ليفربول في ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما فاز ذهابا في أنفيلد 5-2.

في المقابل يدخل ليفربول المباراة في مهمة شبه مستحيلة، حيث يتطلع لقلب المواجهة على ريال مدريد في عقر داره ووسط جماهيره، بعد الهزيمة بخماسية في الأنفيلد.

ويمر ليفربول بمستوى يقلق، فبعد ان فاز على مانشستر يونايتد بسباعية في الدوري الإنجليزي، تلقى الريدز هزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث (0-1) مساء السبت الماضي، في افتتاح الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على ليفربول في النهائي 1-0 بالعاصمة الفرنسية باريس.

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