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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوده يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

فودة خلال تفقده مجلس
فودة خلال تفقده مجلس مدينة شرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  خلال جولته اليوم، استعدادات افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد خلال العيد القومي للمحافظة الاسبوع القادم 
حيث تفقد المحافظ أعمال اللاند سكيب وساري العلم بمحيط المجلس،

لفت المحافظ ًالي  أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال المول التجاري ، وأعمال مجمع البنوك بالحديقة المركزية الملحقة بمبنى مجلس المدينة.

وأوضح المحافظ ان الحديقة تحتوي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى ، سلسلة بنوك ، حضانة ،مطاعم متميزة ، مسرح مكشوف مساحات مكشوفة ، أماكن جلوس ، حدائق ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات و بحيرات مائية.

وأشار المحافظ بأن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها الى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار.

مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

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اخبار شرم الشيخ اللواء خالد فودة أستعدادات المحافظة مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

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