كرم جبر في محاضرة بجامعة الكويت:الإعلام يشكل الضمير الحى للأمم والتحديات كبيرة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام هو الضمير الحي للأمم مشيرا إلى أن الثورات التكنولوجية العالمية تخطو خطوات كبيرة وسريعة والإعلام هو أول ما يتأثر بها في ظل تلك التغيرات العالمية.

كرم جبر

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر - خلال المحاضرة ألقاها اليوم بجامعة الكويت تحت عنوان "التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل المتغيرات العالمية - أن هناك توجها عربيا نحو اللحاق بالتقدم التكنولوجي خاصة في المجال الإعلامي والوصول إلى مراكز عالمية متقدمة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأضاف أنه من خلال الأبحاث والدراسات المستمرة والتطوير وتأهيل الشباب يمكننا تحقيق ذلك مشيرا إلى أن الإعلام الحالي المنظم يعاني من نسبة تراجع في تأثيره نظرا لظهور إعلام السوشيال ميديا الذي يخاطب المواطن بلغته البسيطة.

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ضرورة وجود إطار عربي متكامل للتصدي لأي تجاوزات إعلامية يتم بثها عبر المنصات الإعلامية الجديدة والتي تتضمن أحيانا تجاوزات تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية والعربية .

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب وعمداء كليات جامعة الكويت أن المستقبل القادم أمام الشباب وخاصة الإعلاميين إذا تسلحوا بالتعلم والتطوير ورفع قدراتهم لمواكبة وتيرة التغيرات العالمية والهائلة في مجال الإعلام .

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام