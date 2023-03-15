عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بدء الحرب.. إسرائيل توافق على إرسال أسلحة لـ أوكرانيا

أوكرانيا وإسرائيل
أوكرانيا وإسرائيل

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، بأن إسرائيل وافقت علي بيع أنظمة تشويش مضادة للطائرات بدون طيار يمكن أن تساعد أوكرانيا في مواجهة المسيرات التي تستخدمتها روسيا في الحرب.

وأوضح “أكسيوس”، أن هذه هي المرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من عام التي توافق فيها إسرائيل على بيع أسلحة إلى أوكرانيا.

وكانت إسرائيل حريصة على عدم تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، خشية أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر مع روسيا وتضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا.

وبعد أن بدأت روسيا في استخدام طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع خلال الحرب، زادت الحكومة الأوكرانية من ضغطها للحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية.

وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن توفير أنظمة الأسلحة لأوكرانيا هو في مصلحة إسرائيل لأن إيران قادرة على الحصول على معلومات حول كيفية أداء الطائرات بدون طيار ومن ثم إجراء تحسينات.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأوكرانيون إن الموافقة على البيع من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين جاءت في منتصف فبراير بينما كانت إسرائيل تجري مراجعة بأمر من نتنياهو لسياستها تجاه الحرب.

وقد اكتملت المراجعة لكن لم يتم اتخاذ قرارات جديدة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وقال مسؤول أوكراني لـ “أكسيوس”، إن "وفداً من وزارة الدفاع الأوكرانية زار إسرائيل مؤخرًا للحصول على عرض تقديمي حول أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار. لم يتم توقيع أي صفقة حتى الآن".

واقترحت إسرائيل أن تشتري أوكرانيا أنظمة الحرب الإلكترونية لتشويش وإسقاط الطائرات بدون طيار.

ويبلغ مدى الأنظمة حوالي 25 ميلاً ويمكن وضعها بالقرب من محطات الطاقة أو المواقع الهامة الأخرى لحمايتها من الطائرات بدون طيار.

تصعيد خطير.. الكشف عن استعدادات الجيش الأمريكي لدخول أوكرانيا

أوكرانيا: حادثة المسيرة الامريكية تؤكد توسيع بوتين للنزاع

قال المسؤولون الأوكرانيون إن وزارة الدفاع الأوكرانية مهتمة بالأنظمة، لكن يُنظر إليها على أنها أقل أهمية لأن أوكرانيا تمكنت من اعتراض الطائرات بدون طيار بين 75-90 ٪ من الوقت.

وقال مسؤول أوكراني: “ما نحتاجه حقًا هو نظام دفاعي ضد الصواريخ الباليستية”.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن الموافقة على تراخيص التصدير ليست تحولا في السياسة لأن الأنظمة دفاعية بطبيعتها ولا تستخدم أي نيران حية يمكن أن تقتل الجنود الروس.

واعترفت إيران بأنها سلمت بعض الطائرات بدون طيار إلى روسيا قبل بدء الحرب، لكنها تنفي ذلك بعد بدء الغزو.

وتنفي روسيا استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الحرب رغم الأدلة المتزايدة على عكس ذلك.

إسرائيل روسيا أوكرانيا ايران طائرات مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

لديه قرنين في رأسه.. سبب مفاجئ وراء وفاة يمني عمره 140 عاما

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

يفتقر للشجاعة.. هجوم عنيف علي بايدن بسبب تورطه في تفجير نورد ستريم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد إسقاط روسيا مسيّرة أمريكية بالبحر الأسود

مباحثات بين أمريكا وإيران لتبادل السجناء.. تفاصيل

تبرئة روسيا.. الخارجية الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن حادث سقوط المسيرة

ذعر في بريطانيا بعد قرار بوتين تسليح الجيش بطوربيدات «بوسيدون» النووية

بعد حادث المسيرة.. إعلان عاجل من تركيا بشأن دخول البحرية الأمريكية للبحر الأسود

ضربة اقتصادية عالمية.. مفاجأة بشأن سعر الدولار الأمريكي بعد أزمة «كريدي سويس»

سيناتور أمريكي يطالب بإسقاط الطائرات الحربية الروسية ردا على حادث المسيرة

ترشيحاتنا

ورطة بايدن.. سيناتور أمريكي يكشف عن أكبر تهديد لـ الولايات المتحدة

أمطار وضباب وتدنى في مستوى الرؤية..الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

إنفوجراف| أبرز 7 تصريحات لـ وزير الزراعة خلال افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية

بلينكن يضغط على أبي أحمد لمحاسبة المتورطين في الجرائم الإنسانية بتيجراي

روسيا تعلن صد هجوم كبير لـ الجيش الأوكراني في زابوريجيا.. تفاصيل

مدرب البرازيل يتغنى بصلاح ويفجّر مفاجأة بشأن مواجهة ريال مدريد وليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ