مدرب البرازيل يتغنى بصلاح ويفجّر مفاجأة بشأن مواجهة ريال مدريد وليفربول

أبدى رامون مينزيس المدير الفني الحالي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم سعادته بإشادة دونجا به عقب توليه المسئولية الفنية لكتيبة السامبا بعد رحيل تيتي بعد خروج المنتخب من ربع نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.. وقال مينزيس في تصريحات خاصة لبرنامج "السادسة" المذاع على شاشة قناة النادي الاهلي: "أنه لمن الشرف خدمة المنتخب البرازيلي ، لكل من يمتهن التدريب وبالنسبة لي لا يختلف الأمر عنهم. كنت سعيدًا للغاية".

وحول اختياره مديرا فنيا للمنتخب البرازيلي حتى نهاية الموسم بعد انجازه مع منتخب الشباب، أوضح أسطورة نادي فاسكو دي جاما البرازيلي: "أجل. إنها ثمرة عمل قد تم إتقانه جيدا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئة العمرية تحت 20 عام التى شاركت في بطولة أمريكا الجنوبية. إنها مسؤولية كبيرة".. مشيرا في الوقت نفسه : "لكن كونك تعمل في الاتحاد البرازيلي ، يحتم عليك أن تكن دائما مستعد..وفي هذه اللحظة وجدتني على استعداد لمساعدة المنتخب البرازيلي".

وعن اشادة العديد من أساطير كرة القدم البرازيلية على قدرته كمدرب وبالأخص دونجا، أجاب رامون: "حسنًا ، أولاً وقبل كل يشعرني ذلك بسعادة بالغة، هذه تكون علامة على أنك ملحوظ أيضًا من قبل مدربين عظماء ، فإن دونجا بالنسبة لي هو مرجع ، كان مرجعًا كلاعب ومرجعًا أيضًا كمدرب. كان لديه تجربة هنا مع المنتخب

وكان بطل العالم".

وعن رأيه في مواجهة منتخب المغرب الودية في طنجة يوم ٢٥ مارس الجاري في أول ظهور له كمدير فني لكتيبة السيلساو، قال:" المغرب قدمت كأس عالم رائعة ووصلت إلى نصف نهائي كأس العالم".. مضيفا:" مدربهم وليد الركراكي استدعى جميع اللاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم ويحتفظ بقوام المنتخب الاساسي ، هو قوام قوي للغاية".

وأشار رامون: "المباراة ستكون في المغرب ، وتحظى بدعم مشجعينهم..وكما قلت ، سنواجه صعوبات ، لكن يجب أن يكون المنتخب البرازيلي مستعدًا لذلك وسيكون مستعدًا للعب مباراة رائعة.. منتحل المغرب سريع للغاية ويمتلك افضل اللاعبين في كبرى الاندية وهم دليل على تطور مستوى الكرة العربية في الفترة الاخيرة".. مؤكدا: "ستظهر البرازيل بأسلوب لعب وتشكيل مختلف عن كأس العالم في قطر، فقد قمت باستدعاء 11 لاعباً شاركوا بكأس العالم الماضية مع 5 لاعبين اشتركوا في بطولة أمريكا الجنوبية. مع وجود فرصة لبعض اللاعبين لارتداء قميص المنتخب البرازيلي لأول مرة، لدينا كل شيء هناك لنكون فريقًا قويًا للغاية".

كما علق على مشاركة منتخب البرازيل الاخيرة في مونديال قطر، قائلا : "كانت البرازيل بقيادة نيمار مرشحة قوية لنهائي الكأس الماضية لكنه أقصي في ربع النهائي.ك و لكوني فرد داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ، رأيت كل الجهد ، كل العمل ، منذ وصولي إلى هنا في مارس ، كما تعلمون ، الذي قام به الجهاز الفني بقيادة تيتي لكن لسوء الحظ ، غادرت من هناك ، بركلات الترجيح أمام كرواتيا ، لكن كان المنتخب لديه الظروف الملائمة ، بلا شك ، ليكون بطلاً أيضًا".

وأكد رامون: "المنتخب البرازيلي يعيش حاليا حقبة جديدة، ينبغي ان تقوم بكل هذه الاستعدادات حتى نهائيات كأس العالم القادم ٢٠٢٦، إنه دائماً منتخب يراهن عليه الجميع كثيرًا ، يمكن الهروب من أن ترتديه حيث أن قميص المنتخب ثقيل جدًا، كانت البرازيل بطلة العالم 5 مرات بالفعل، وبالتالي ، لديها لاعبون رائعون".

وعن رأيه في أداء فينيسيوس جونيور وتألقه مع ريال مدريد، أوضح:"حسنًا ، أولاً وقبل كل شيء ، إنه لاعب جميل ، إنه لاعب يمثل جوهرة كرة القدم البرازيلية،

مهاجم قام في ثلث الملعب الهجومي بأشياء نحب أن نراها ، ارتجال ، إبداع..ونأمل أن تبقى على هذا النحو. يتطور أكثر فأكثر ، ويظهر كل موهبته لأنه لاعب رائع".

وحول توقعاته لمباراة الليلة بين ريال مدريد بقيادة فينيسيوس أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، أكد مدرب المنتخب البرازيلي: "لديهم ميزة جيدة ، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء. ريال مدريد فريق قوي للغاية وقد أظهر ذلك، خصم كبير في المقدمة أيضًا ، وهو ليفربول، إنها ميزة رائعة".

وتعليقا على قرار فيرمينو بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم والاقتراب من الانتقال لنادي يوفنتوس، قال رامون: " قد يكون النادي التالي للاعب، لا ، ليس لدينا أي اتصال. لكن الأمر أن مسيرته في ليفربول هي قصة رائعة جدًا و عظيمة، الآن ، هذا يعتمد عليه ، على إرادته في الاستمرار".

كما أدلى رامون برأيه عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول قائلا: "صلاح لا يزال يلعب على مستوى عال. يلعب بشكل جيد جدا، إنه لاعب رائع ، وهو لاعب أيضًا يلفت الانتباه لكونه مهاجمًا مبدعا جدًا للارتجال في ثلث الملعب الأخير. إنه لاعب رائع".

وبالحديث عن أداء البرازيلي أنتوني مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، قال: "أنتوني لاعب شاب عمل على ترسيخ مكانته ،إنه لاعب شاب أمامه مستقبل جميل".. وعن اصابة نيمار الخطيرة مع باريس سان جيرمان، أكد: "

حسنًا ، إنه يأمل الآن أن يتعافى ، ويسعى إلى الشفاء التام ، وسيبقى لبضعة أشهر، لكنه لاعب استثنائي".

وعن رأيه في اختيار ليونيل ميسي قائد المنتخب الارجنتيني بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم من الفيفا، ألمح مدرب البرازيل: "حسنًا ميسي قد خاض كأس عالم من رائع هذا القبيل ، لقد وصل إلى هدفه. انا متاكد ان ما تخيله وهو يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني انه بطل للعالم كان مستحقا، قد وصل إلى هذا الهدف ولعب ما لعبه في المونديال".

وعن استمراره مع المنتخب البرازيلي بعد بعد انتهاء فترته كمدرب مؤقت والانضمام للجهاز الفني الجديد، علق رامون: "قلت إنني اعمل في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. أنا جاهز للتحديات ، لقد رأيت هذا كتحدي كبير في مسيرتي هنا في الاتحاد البرازيلي أيضًا، عليك أن تكون مستعدا الي الفرص التي تظهر".

وأخيرا تحدث رامون عن مواطنه روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائلا: " ميكالي كان أول مدرب يصبح بطلاً أولمبيًا ، وهو مدربًا للمنتخب البرازيلي، إنه مدرب ممتاز ، تمكن من القيام بذلك ، وتمكن من تحقيق النجاح الذي كان مفقودًا للبرازيل بعد فترة طويلة.. إنه مدرب رائع وأتمنى له كل التوفيق".