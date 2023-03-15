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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان في المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية بيانا أعلنت فيه أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى من اليوم الأول الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. 

وفي بيان لرئاسة الحرمين؛ ذكرت ان الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والليلة الثالثة في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

ووفق البيان؛ في الليلة الرابعة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الخامسة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وعن الليلة السادسة ذكر البيان ان التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي الليلة السابعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال البيان أيضا : وفي الليلة الثامنة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة التاسعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة العاشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الحادية عشر في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. 

وأردف البيان :وفي الليلة الثانية عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثالثة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. الليلة الرابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

واستطرد : وفي الليلة الخامسة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السادسة عشرة وفي التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة السابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثامنة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. 

وواصل البيان قائلا : وفي الليلة التاسعة عشرة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وفي الليلة العشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.
وفي الليلة الحادية والعشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثانية و العشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. 

واستكمل البيان :وفي الليلة الثالثة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة .
وأشار البيان قائلا : و الليلة الرابعة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الخامسة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة السادسة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة . وفي الليلة السابعة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وأردف البيان: وفي الليلة الثامنة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

ونبه كذلك الى ان الليلة التاسعة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الثلاثين سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

 

إسرائيل تمنع دخول اليهود إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان

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