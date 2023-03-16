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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بمشاركة 77 شركة وكيانا.. رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى تشغيل الخريجين الـ19..الخشت يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

الخشت يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات الأخيرة لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، بدعم من القيادة السياسية. 

خبير تربوي: تدريب ألف معلم على الإدارة يفتح مجالا واسعا للتنافس

كشف الدكتور عاصم حجازى خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن المهارات التى يجب توافرها فى المعلمين أو اكتسابها قبل البدء فى هذا المنصب .

جامعة الدلتا التكنولوجية تبحث سُبل تعزيز التعاون مع الصين

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أهمية عقد الجامعات اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات الدولية لدعم وتطوير العملية التعليمية، والاستفادة من التجارب المختلفة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية والتدريبية بمصر.

جامعة طنطا: بحث التعاون مع الهيئات الحكومية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة

اجتمع اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بوكلاء الوزارات بمحافظة الغربية لتبادل الآراء حول تعظيم سبل التعاون بين الجامعة والوزارات والهيئات الحكومية بمحافظة الغربية  لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ولتقديم كافة أوجه الدعم الفني  وتعزيز الخدمات المجتمعية. 

جامعة حلوان توجه بتخصيص جناح لتشغيل الطلاب في كافة المجالات

أعلن  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال كلمته في ملتقى تشغيل الخريجين التاسع عشر والذي يعقد يومي الأربعاء والخميس ١٥ : ١٦ مارس ٢٠٢٣، عن عمل جناح خاص لتشغيل الطلاب داخل جامعة حلوان في كافة التخصصات في الوحدات الإنتاجية بالجامعة.

بمشاركة 77 شركة وكيانا.. رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى تشغيل الخريجين الـ19

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "ملتقى تشغيل الخريجين التاسع عشر"، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق والمشرف العام على الملتقى، والدكتورة ميسون قطب مقرر الملتقى.

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