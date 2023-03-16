مصر للطيران تعدل جدول رحلاتها من القاهرة إلى أثينا

قالت مصر للطيران، إنه في ضوء ما ورد إلينا من تحديث للموقف من إدارة مطار أثينا باليونان، بشأن تنظيم إضراب بالمطار اعتبارًا من الدقيقة الأولى وحتى نهاية اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

وأوضحت مصر للطيران، أنه قد تم تعديل موعد إقلاع رحلتي مصر للطيران من وإلى أثينا اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 (بشكل استثنائي).

ليصبح على النحو التالي:

１- تعديل رحلة الذهاب القاهرة/ أثينا رقم MS747 والتي كان من المقرر لها الإقلاع الساعة 10.45صباحاً اليوم لتقلع برقم MS749 في تمام الساعة 23.00 مساءً اليوم (بتوقيت القاهرة).

２- تعديل رحلة العودة أثينا/القاهرة رقم MS748 والتي كان من المقرر لها الإقلاع الساعة 14.40 عصراً اليوم .

لتقلع برقم MS750 في تمام الساعة 2.00 صباحًا فجر يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023

(بتوقيت أثينا).

على أن تسير رحلات مصر للطيران المجدولة بشكل منتظم مرة أخرى اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

وفى حالة وجود أى استفسار يمكنكم الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران.