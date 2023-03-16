عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل عيد الأم.. مفاجآت جديدة حول أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كان له أثر إيجابي للجميع لأنه كان يعيق نسبيا عمليات التصدير نظرا لما يمثله من عبء على المصدرين.

وأضاف "ميلاد"، خلال تصريحات تليفيزيونية، أن رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كانت بنسبة 1% من قيمة الذهب المصدر الى الخارج.

 

مازال هو الملاذ الآمن

وأشار هاني ميلاد، إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا لكنه مازال هو الملاذ الآمن الذي يحتفظ به المواطنين ليحفظ قيمة أموالهم، لان الذهب يحافظ على قيمته الشرائية على مدار السنوات.

 

وتابع رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مصانع تقوم بإنتاج منتجات ذهبية خفيفة حتى تكون مناسبة كهدايا في عيد الأم، وهناك سبائك ذهب تبدأ من نصف جرام عيار 24 بـ 1000 جنيه فقط.

 

 القيمة الشرائية الخاصة بالذهب متماسكة

ونوه إلى أن القيمة الشرائية الخاصة بالذهب متماسكة ولا تتأثر بالأزمات أو غيرها، موضحا أن هناك ارتفاعات في أسعار الذهب عالميا.

كما أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بـ البورصات العالمية، وأي تأثير بالأسعار العالمية يكون له تأثير على الأسعار بمصر.

 

ارتفاع فى أسعار الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك ارتفاع فى أسعار الذهب، وخلال الثلاثة أيام الأخيرة حدث ارتفاع فى الذهب بنسبة 1.5%.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أكد أنه سيكون هناك ارتفاع في وتيرة الفائدة بالدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة ناتج عن حالة التضخم فى أمريكا.

وأوضح أن أسعار الذهب ستستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث خلال الـ 3 سنوات الماضية، وأن لا أحد يتوقع أن الذهب سينخفض قريبا.

اشتري الذهب خلال هذه الفترة

وتابع:" بلاش تبيع الذهب واشتري خلال هذه الفترة لآن هناك ارتفاعات جديدة متوقعة".

 

سعر الذهب عيار 24

2217 جنيه

سعر الذهب عيار 21

1940 جنيه

سعر الذهب عيار 18

1663 جنيه

سعر الذهب عيار 14

1293 جنيه

سعر الجنيه الذهب 

15520 جنيه
 

اسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الاتحاد العام للغرف التجارية الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

ترشيحاتنا

انخفاض تاريخي في سعر النفط العالمي

نفسي يبقى على قبري ناس كتير..وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

قبل عيد الأم.. مفاجآت جديدة حول أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ