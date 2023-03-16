قبل عيد الأم.. مفاجآت جديدة حول أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كان له أثر إيجابي للجميع لأنه كان يعيق نسبيا عمليات التصدير نظرا لما يمثله من عبء على المصدرين.

وأضاف "ميلاد"، خلال تصريحات تليفيزيونية، أن رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كانت بنسبة 1% من قيمة الذهب المصدر الى الخارج.

مازال هو الملاذ الآمن

وأشار هاني ميلاد، إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا لكنه مازال هو الملاذ الآمن الذي يحتفظ به المواطنين ليحفظ قيمة أموالهم، لان الذهب يحافظ على قيمته الشرائية على مدار السنوات.

وتابع رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مصانع تقوم بإنتاج منتجات ذهبية خفيفة حتى تكون مناسبة كهدايا في عيد الأم، وهناك سبائك ذهب تبدأ من نصف جرام عيار 24 بـ 1000 جنيه فقط.

القيمة الشرائية الخاصة بالذهب متماسكة

ونوه إلى أن القيمة الشرائية الخاصة بالذهب متماسكة ولا تتأثر بالأزمات أو غيرها، موضحا أن هناك ارتفاعات في أسعار الذهب عالميا.

كما أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بـ البورصات العالمية، وأي تأثير بالأسعار العالمية يكون له تأثير على الأسعار بمصر.

ارتفاع فى أسعار الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك ارتفاع فى أسعار الذهب، وخلال الثلاثة أيام الأخيرة حدث ارتفاع فى الذهب بنسبة 1.5%.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أكد أنه سيكون هناك ارتفاع في وتيرة الفائدة بالدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة ناتج عن حالة التضخم فى أمريكا.

وأوضح أن أسعار الذهب ستستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث خلال الـ 3 سنوات الماضية، وأن لا أحد يتوقع أن الذهب سينخفض قريبا.

اشتري الذهب خلال هذه الفترة

وتابع:" بلاش تبيع الذهب واشتري خلال هذه الفترة لآن هناك ارتفاعات جديدة متوقعة".

سعر الذهب عيار 24

2217 جنيه

سعر الذهب عيار 21

1940 جنيه

سعر الذهب عيار 18

1663 جنيه

سعر الذهب عيار 14

1293 جنيه

سعر الجنيه الذهب

15520 جنيه

