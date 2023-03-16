ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14031 طن تشمل : 3640 طن يوريا صب و 742 طن يوريا معبأ و 3035 طن رمل و 2400 طن مولاس و 364 طن كحول و 3850 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38871 طن تشمل : 4098 طن قمح و 254 طن فول و 6552 طن عدس و 1868 طن خشب زان و 1026 طن ابلاكاش و 500 طن زيت طعام و 8935 طن حديد و 8998 طن صويا و 6640 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1760 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2707 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 80796 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122517 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4922 شاحنة .