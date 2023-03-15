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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أعمال ميكنة مكاتب الشهر العقارى في دمياط

صدى البلد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمستشار محمد سعد قمرة رئيس الاستئناف ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، جولة افتتاحية لأعمال ميكنة عدد من مكاتب الشهر العقارى بمدن دمياط وفارسكور ورأس البر.

تم استهلال الجولة بزيارة مجمع محاكم دمياط بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط، افتتحت المحافظ ومساعدى وزير العدل خلالها مكتب توثيق ضواحي دمياط والذى يقدم كافة خدمات التوثيق المُتعلقة بمدينة دمياط وضواحيها، كما افتتحوا مكتب توثيق المركبات بالشهر العقارى بمجمع محاكم دمياط، حيث يقدم هذا المكتب كافة الأعمال المتعلقة بالمركبات بأنواعها.

وتم خلال الجولة افتتاح مكتب الشهر العقارى بمحكمة فارسكور الجزئية، وكذلك مكتب الشهر العقارى بمحكمة رأس البر الجزئيه، وذلك بعد تنفيذ أعمال ميكنتهما، حيث يقدما كافة تعاملات السجل المدنى وأعمال التوثيق.

كما تفقدت محافظ دمياط ومساعدى وزير العدل سيارة  التوثيق المتنقل المجهزة بأحدث الانظمة لتقديم كافة التعاملات الخاصة بالتوثيق، حيث تأتى تلك السيارة ضمن خطة التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط لتطوير الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين بما يتيح أداء الخدمة بمحل إقامتهم..

وأشارت منال عوض إلى أن محافظة دمياط  تضم 5 مأموريات للشهر العقارى وهم "دمياط،  كفر سعد،  الزرقا ، وفارسكور" بالإضافة إلى مأمورية المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة،  هذا إلى جانب عدد ٨ فروع توثيق جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي كان يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف، كما يتيح خدمات مميزه كالحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز للتعاملات على نماذج مؤمنه في وقت أسرع وبدقة عالية

وأكدت أن منظومة الشهر العقارى قد شهدت تطوير ونقلة نوعية غير مسبوقة، لرفع كفاءة بيئة العمل وميكنة كافة الخدمات بما يساهم فى النهوض بالأداء الحكومي والتيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال أداء كافة التعاملات .

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