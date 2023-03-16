الباحثون في جزيرة ترينداد يجدون شيئا مرعبا.. تعرف على التفاصيل

وجد الباحثون في جزيرة " ترينداد"، شيء أثار قلقهم وهو عبارة صخور ممزوجة بالبلاستيك ولونها أخضر مذاب على الصخور واصبح البلاستيك متشابك مع الصخور في الجزيرة البرازيليه لدرجة ان الباحثين وصفوا الأمر بالمرعب.

وعرضت قناة العربية الإخبارية، تقريرا علقت فيه فيرناندا أفيلار باحثه في الجيولوجيا؛ أن هذا الأمر جديد ومرعب لأن التلوث وصل إلى الجيولوجيا مشيرة إلى أن التلوث يأتي بشكل رئيسي من شباك الصيد وهو نفايات شائعة جدا على شواطئ جزيرة "تيرنداد" وشباك الصيد تبحر في التيارات البحريه وتتراكم على الشاطئ وعندما ترتفع درجة الحراره يذوب هذا البلاستيك ويصبح جزء لا يتجزا من المواد الطبيعية للشاطئ ويمكن ان تحتفظ الجزيرة على البلاستيك في التركيبة الجيولوجيه للارض.

وأشار التقرير إلى أن العلماء يعتبرون هذه الصخور دليل على تأثير التلوث الذي يتسبب فيه البشر من نفايات البلاستيك قد وصل فعلا إلى جيولوجيا الأرض وبالتالي سيكون لها تاثير ايضا على الحياة في هذه الجزيرة التي تعد ملجأ للسلاحف البحريه حيث تضع فيها بيضها.وجد الباحثون في جزيرة " ترينداد" شئ آثار قلقهم وهو عبارة صخور ممزوجة بالبلاستيك ولونها اخضر مذاب على الصخور واصبح البلاستيك متشابك مع الصخور في الجزيرة البرازيليه لدرجة ان الباحثين وصفوا الأمر بالمربع.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا؛ علقت فيه فيرناندا أفيلار باحثه في الجيولوجيا؛ ان هذا الأمر جديد ومرعب لان التلوث وصل إلى الجيولوجيا مشيرة إلى أن التلوث يأتي بشكل رئيسي من شباك الصيد وهو نفايات شائعة جدا على شواطئ جزيرة "تيرنداد" وشباك الصيد تبحر في التيارات البحريه وتتراكم على الشاطئ وعندما ترتفع درجة الحراره يذوب هذا البلاستيك ويصبح جزء لا يتجزا من المواد الطبيعية للشاطئ ويمكن ان تحتفظ الجزيرة على البلاستيك في التركيبة الجيولوجيه للارض.

وأشار التقرير أن العلماء يعتبر هذه الصخور دليل على تأثير التلوث الذي يتسبب فيه البشر من نفايات البلاستيك قد وصل فعلا إلى جيولوجيا الأرض وبالتالي سيكون لها تاثير ايضا على الحياة في هذه الجزيرة التي تعد ملجأ للسلاحف البحريه حيث تضع فيها بيضها.