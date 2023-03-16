عاجل
صحف السعودية|وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي رجال أعمال..وزير المالية: المملكة شريك موثوق للمستثمرين..مجموعة روشن تعلن توقيع 7 اتفاقيات بقيمة 8 مليارات ريال اليوم الثاني.. منتخب مصر الأولمبي يواصل معسكر مارس استعدادا لمواجهة زامبيا مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 109 متدربين اجتازوا 4 دورات بمشاركة مؤسسة أبوالعينين..التحالف الوطني: توفير 4.5 مليون كرتونة غذائية بـ"كتف في كتف" مركز سلمان للإغاثة وبريطانيا يبحثان دعم الفئات المحتاجة والمتضررة في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حتى الواحدة صباحا..

مواعيد عمل الخط الثالث لمترو الأنفاق وقطار العاصمة خلال رمضان

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو عن تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان الكريم. وأوضحت الشركة أن خط المترو الثالث يمتد على مدى 23 محطة من عدلي منصور وحتى محطة الكيت كات، وستستمر ساعات العمل فيه خلال شهر رمضان بدءا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على هذا الجدول خلال عيد الفطر.

جدير بالذكر أن قطار العاصمة باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير.

تقوم شركة آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو بتعديل ساعات العمل وفقا لتعليمات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة، علاوة على حرصها على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر والأضحى بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرار جمهورى بعزل قاض

ترشيحاتنا

لو عايز تكسب.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

مصري مقيم بالخارج يطرح على وزيرة الهجرة فكرة إنشاء صندوق استثماري أمريكي|تفاصيل

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونسيا

التفويت والغيابات الأبرز.. 5 عقبات تطارد الأهلي أمام القطن الكاميروني

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

استدعت الشرطة.. قرد يتسبب في كارثة لأذن أمريكية والجيران يطلقون عليه النار

تصل أرباحها إلى 170 ألف جنيه فى الساعة.. من هي البلوجر ضحى العريبي؟

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ