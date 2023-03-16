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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لبرنامج رامز جلال.. ومحمد منير ينتهي من تتر "سره الباتع"

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

يستعد الفنان رامز جلال لعرض أحدث برامجه “ رامز نيفر إند ” خلال شهر رمضان القادم ، حيث يعد استكمالاً لسلسلة برامجه الناحجة والتى تنمتي الى نوعية برامج المقالب . 

وعلم صدي البلد قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد “  رامز نيفر إند ” المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

مقلبين مش واحد.. ننفرد بفكرة برنامج رامز جلال الجديد I خاص

انتهى الفنان رامز جلال من تسجيل كافة حلقات برنامجه الجديد “ رامز نيفر إند ” ، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد ، حيث يعد استكمالاً لسلسة برامجه الناجحة ، والتى تحظي بنسب مشاهدة عالية كل عام . 

وعلم صدي البلد ان رامز جلال هذا العام سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلب واحد . 

وفاة الفنان البحريني عبد الله وليد

توفي الفنان البحريني عبد الله وليد عن عمر يناهز الـ 74 عاماً ، بعد مسيرة فنية طويلة ، قدم من خلالها العديد الاعمال الهامة . 

عرض «وعود سخية» لحنان مطاوع على القاهرة والناس

تعاقدت قناة “القاهرة والناس” على عرض مسلسل “وعود سخية” للفنانة حنان مطاوع، وذلك خلال الماراثون الرمضاني القادم. 

وتواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “وعود سخية”، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم.

رمضان كريم 2.. تفاصيل الجزء الثاني ومواعيد وقنوات عرضه| الموت يغيب فنانين واعتذار 5 أخرين

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان

يواصل صناع الأعمال الدرامية التصوير خلال الفترة الراهنة تهميدا لعرضها على الشاشة خلال شهر رمضان القادم.

ورغم أن هناك عددا من الأعمال يواصل صناعها التصوير بشكل مكثف، إلا أن المشاهد لن يراها في النصف الأول من شهر رمضان، نظرا لأنها سوف تتكون من 15 حلقة

هل أوقع رامز جلال شيرين عبد الوهاب ضحية لبرنامجه ؟.. إليك الحقيقة

خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج رامز جلال الجديد ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان ويحمل أسم “ رامز نيفر إند ” . 

وعلم صدي البلد من مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب انها لن تظهر ضمن ضيوف  برنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

محمد منير يسجل تتير سره الباتع.. وخالد يوسف: سيبقي في وجدان الناس

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ فيسبوك ” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً :" مع الكينج  محمد منير اثناء تسجيل اغنية مسلسل سره الباتع من الحان وليد سعد الامل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي ان هذه الاغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ماسيبقي في وجدان الناس".

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