عرض «وعود سخية» لحنان مطاوع على القاهرة والناس

تعاقدت قناة “القاهرة والناس” على عرض مسلسل “وعود سخية” للفنانة حنان مطاوع، وذلك خلال الماراثون الرمضاني القادم.

وتواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “وعود سخية”، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم.

وكشفت حنان مطاوع، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العمل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال في النصف الاول من شهر رمضان الكريم.

"وعود سخية" من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن وإنتاج ممدوح شاهين.

وقالت حنان مطاوع في بيان لها، إن دورها في العمل مفاجأة، لافتة إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى "سخية" ويحدث لها تحولات كبيرة في شخصيتها بسبب الظلم والقهر الذي ستتعرض له خلال الأحداث، مشيرة إلى أنه دور جديد ومختلف بالنسبة لها، معربة عن تحمسها الشديد لعرض العمل خلال موسم رمضان ومتابعة ردود أفعال جمهورها الذي تحرص على معرفة رأيه في كل عمل فني لها.

من جهة أخرى، تشارك حنان مطاوع أيضًا في مسلسل “سره الباتع”، ويعرض العمل في السباق الرمضاني 2023، وتقدم حنان شخصية ريفية تحب أحمد السعدني خلال أحداث العمل، ويضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، وريم مصطفى، وحسين فهمي، ومحمود قابيل، وشمس الكويتية، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف، وعن رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس.