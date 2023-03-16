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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل رمضان.. رجال الشرطة يوزعون عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا| شاهد

توزيع العبوات على
توزيع العبوات على المواطنين

أطلق مأمورو أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدودى الدخل بكافة دوائر مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمكان تواجدهم، وذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 قام مأمورو مراكز وأقسام الشرطة بمديريات أمن(السويس - الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الشرقية –الوادى الجديد –البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ)بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل مديرية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وزارة الداخلية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأسر الأكثر احتياجا رجال الشرطة مبادرة كلنا واحد شهر رمضان

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