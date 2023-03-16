المدينة الشبابية بـ الأسمرات تستضيف محافظ القاهرة في الأسبوع المائي

استضافت المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات فاعليات الأسبوع المائي بمنطقة حى الأسمرات بحضور ورعاية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.



كان في استقبال محافظ القاهرة محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء للمدينة والدكتور سيد حزين عضو مجلس الأمناء وأحمد حسن أمين الصندوق والأستاذ الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية بحي الأسمرات.



وكان من أبرز الحضور حسن الغندور مدير عام وحدة التنمية الحضرية وأحمد فتحي رئيس حي الأسمرات والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء ابراهيم عوض مستشار محافظ القاهرة للمتابعة والمهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات استضافت العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتيه وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة والملتقي الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني وتصفيات منتخب الكاراتيه التقليدي استعدادا لكأس العالم وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالشباب في شتى المجالات.