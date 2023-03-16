قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الولايات المتحدة تعد الجيش الأوكراني منذ ثماني سنوات لضرب روسيا.

وقال ماكجريجور: "لقد اتخذنا قرارًا ببناء جيش أوكراني كان هدفه إلحاق الضرر بروسيا، و أمضينا ثماني سنوات في ذلك، لكننا لم نفكر في عواقب أفعالنا. واصلنا اعتبار روسيا عن طريق الخطأ محطة وقود جيدة التسليح . ومع ذلك، وجدنا أن الجميع عكس ذلك تمامًا”.

وأضاف: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها القوة الجوية الأقوى والأكثر عددًا في العالم، إلا أنها ستتكبد خسائر فادحة في تصادمها المباشر مع قوات الدفاع الجوي الروسية”.

وقال: "نحن نتحدث عن عدو يمتلك أنظمة دفاع جوي متطورة. لقد ولّت الأوقات التي كان بإمكان القوات الجوية الأمريكية التحليق فيها مع الإفلات من العقاب".