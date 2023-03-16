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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ريجينا تشارك في معارض أهلا رمضان بتخفيضات مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر"

صدى البلد

شاركت شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، بجناح متميز في معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر، وشهد الجناح الخاص بها إقبالاً كبيرًا من الجمهور، نظرًا لتميز منتجاتها وجودتها العالية، فضلاً عن أن مشاركتها تأتي كترجمة حقيقية لتكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص.


وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معرض أهلاً رمضان مساء الثلاثاء الماضي، كما شارك كريم أبو غالي والمهندس مصطفى أبو غالي ملاك شركة ريجينا للمكرونة في الافتتاح

كما تأتي مشاركة شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية في إطار إطلاق مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" التي أعلن عنها كريم أبو غالي، على هامش قمة الصناعات الغذائية التي انعقدت في 27 فبراير الماضي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحرص مصيلحي على شرح مبادرة ولادك يا مصر لرئيس الوزراء أثناء تفقده جناح ريجينا بمعرض أهلا رمضان.

وذلك ، بعد أن كشف رجل الأعمال كريم أبو غالي مالك شركة ريجينا للمكرونة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو لجنة سياسات تجارة خارجية في اتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية، وصاحب فكرة مبادرة ولادك في ظهرك يا مصر، تفاصيل مبادرته من أجل دعم المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، والوقوف إلى جوار الدولة في هذه الظروف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وتهدف شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية من وراء ذلك رفع العبء عن كاهل المواطن المصري خلال شهر رمضان، من خلال توفير مواد غذائية من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية بأسعار تنافسية وخصومات من 20 إلى 30%.

الجدير بالذكر أن أبو غالي، كان قد كشف خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى إنه تم التنسيق مع وزير التموين على طرح كيلو المكرونة مقابل 15 جنيهًا للكيلو؛ على أن يتم ضخ 50 ألف كرتونة في المرحلة الأولى.

وأضاف كريم أبو غالي،، أنه سيتم طرح أحد أنواع المكرونة التابعة لشركة شهيرة في الأسواق وزن 300 جرام مقابل 4.5 جنيه، مؤكدًا أن أهم شيء هو الوقوف بجوار الدولة في هذا الموقف الصعب، ومساعدة المواطنين.

وأوضح رجل الأعمال كريم أبو غالي، انه سيتم طرح كيلو المكرونة مقابل 15 جنيهًا للكيلو في معارض أهلاً رمضان، مؤكدًا أن شركته تُصدّر لحوالي 30 دولة حول العالم، ويعملون من أجل تلبية احتياجات الأسواق.

وأكد كريم أبو غالي، أن العالم كله يمر بظروف صعبة، ولكن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأضاف ، أن الحكومة تتجه ليل نهار لتوفير السلع بالأسعار التي تكون في متناول المواطن، ومبادرة  «أولادك في ضهرك يا مصر» هدفها توفير السلع بأسعار مخفضة للمصريين.

ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر
ريجينا تشارك في أهلا رمضان بمبادرة ولادك يا مصر

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