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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : عودة العمل بالتوقيت الصيفي لسببين | فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل سوف يتم تغيير التوقيت، وذلك لعدد من الأسباب وهي توفير الغاز والكهرباء.  

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامجه « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « الساعة دي هتفرق معانا كتير .. وأول من استخدم التوقيت الصيفي هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الغاؤه في عهد الراحل الرئيس محمد أنور السادات، ثم اعاده الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الي ان تم الغاءه في 2011 ـ الي تفعيله في 2014 والغاءه مرة أخرى».


وأشار موسى، أن الصيف يواجه مشاكل كبيرة في التحميل على الشبكة بسبب المكيفات ، منوها ان مصر اصبحت قادرة على تصدير الكهرباء في الفترة المقبلة.


واكد موسى، ان قرار الحكومة بعودة العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير الطاقة من الغاز والكهرباء ومن ثم تصديرها لأنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة . 

 

الكهرباء : العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة

 

 

 

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بـ التوقيت الصيفي.

 

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء؛ في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وفق دراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي

وأوضح متحدث الوزراء، أن  40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ لنفس هذا الغرض؛ وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، ، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأٍبوع الأخير من أكتوبر.


 

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