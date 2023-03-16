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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم للدراجات بالقاهرة

صدى البلد

أسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لدراجات المضمار المقامة على مضمار ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

في نهائي سباق الماديسون سيدات حققت فرنسا الميدالية الذهبية و الدنمارك الميدالية الفضية ونيوزلندا الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسبرنت سيدات حققت بريطانيا ميداليتين ذهبية وفضية، وحصدت المركز الأول والذهبية إيما فينوكان والمركز الثاني والفضية سوفي كابويل بينما توجت لاعبة المانيا إيما هينز بالميدالية البرونزية.

وفي نهائي سباق الكيرين رجال حقق لاعب اليابان شينجي ناكانو المركز الأول والميدالية الذهبية ولاعب ماليزيا محمد شاه شاروم المركز الثاني والفضية،  ولاعب اليابان كياي اوتا المركز الثالث والبرونزية.

وفي سباق الأومنيوم رجال فاز بالميدالية الذهبية الفرنسي توماس بودات وفي المركز الثاني لاعب إيطاليا اليا فيفياني و الميدالية البرونزية الألماني روجر كلوج.

وقام الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بتسليم الميداليات للاعبين الفائزين في السباقات وقدم لهم التهنئة على النتائج المميزة التي حققهوها في سباقات اليوم.

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