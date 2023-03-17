بهيرة وليد تحاور وزيرة التخطيط ببرنامج الدوم

أبهرت المتسابقة بهيرة وليد، إعجاب لجنة تحكيم برنامج "الدوم 2"، خلال لقائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

واشادت اللجنة المكونة من المطرب والموزع حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن أدائها في فئة التقديم التلفزيوني.

ونوهت اللجنة بأن المتسابقة هو مشروع نجمة كبيرة، وأن اللقاء الذي قامت به المتسابقة مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية يرقى إلى مستوى الاحتراف.

فيما تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.