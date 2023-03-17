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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهيرة وليد تحاور وزيرة التخطيط ببرنامج الدوم

بهيرة وليد
بهيرة وليد

أبهرت المتسابقة بهيرة وليد، إعجاب لجنة تحكيم برنامج "الدوم 2"، خلال لقائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

  واشادت اللجنة المكونة من المطرب والموزع حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا والشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن أدائها في فئة التقديم التلفزيوني.

ونوهت اللجنة بأن المتسابقة هو مشروع نجمة كبيرة، وأن اللقاء الذي قامت به المتسابقة مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية يرقى إلى مستوى الاحتراف.

فيما تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

الدكتورة هالة السعيد هالة السعيد وزيرة التخطيط حميد الشاعرى الفنون التشكيلية بهيرة وليد

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