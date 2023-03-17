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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: الفن مش حرام وشغلانتنا صعبة

ياسر جلال
ياسر جلال

حل الفنان ياسر جلال، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر قناة دى ام سي،للحديث عن مسلسله الجديد بشهر رمضان.

وأضاف ياسر جلال،:"المجتمع لازم يحتوي فنانينه، فعلا شغلنتنا متعبة مش بنقصد نعمل حاجة غلط أو مش مظبوطة، لكن أنا ملاحظ ان بعض الزملاء بيتعرضوا لهجوم شديد".

ووجه حديثه للجمهور،:"ممكن يكون الفنان تعثر، غلط، متدبحهوش قم بتقويمه، ويبقى فيه نقد بس بدون تجريح، مش لازم تدب فيه لحد ما تموته، انتقد وازعل بس مش بالضراوة دي، فين الحب والتسامح، أنا شايف إن الفنان لازم يكون مقدر أكتر من كده".

وأوضح،:"الفن مش حرام، هو رسالة قوية جدا صحيح ممكن يبقى فيه حاجة زيادة شوية، ننبه الفنان فياخد باله، والنقد اتعمل ليه عشان يقول للفنان انت هنا أسرفت".

https://fb.watch/jjkipkYdfU/?mibextid=NnVzG8

الاعلامي رامي رضوان ياسر جلال رامي رضوان برنامج مساء دي إم سي الفنان ياسر جلال

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