عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا تتربع على عرش
تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

ارتفعت المبيعات الأوروبية للمركبات الكهربائية بنسبة 34% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، بقيادة تسلا ، التي وصل مصنعها في برلين إلى إنتاج 3000 وحدة أسبوعيًا في نوفمبر.

 

تصدرت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية طراز Y ، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في القارة لعام 2022 ، والطراز 3 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة Counterpoint Research.

بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور

للمشاوير القريبة.. اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

احتلت سيارة فورد كوجا الهجينة ثالث أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا في الربع الأخير من عام 2022 ، ولكن هذا كان النموذج الوحيد للعلامة التجارية في العشرة الأوائل من مخططات المبيعات.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

كانت فولكس فاجن ثاني أقوى علامة تجارية عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الكهربائية، حيث جاءت إصداراتها ID.4 و ID.3 خامس وسابع أفضل السيارات المكهربة مبيعًا في القارة بين أكتوبر وديسمبر 2022 .

 

باعت شركة صناعة السيارات الألمانية عددًا أكبر من السيارات الكهربائية بنسبة 48% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2021، وبفضل إطلاق إصدار ID.3 المحسن، ومجموعة من الطرز، يبدو أن صانع السيارات مستعد لمواصلة منح تسلا بعض المنافسة في أوروبا.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

سيتعين على كليهما العمل بجد للبقاء في صدارة العديد من العلامات التجارية الصينية التي تدخل السوق، كانت Lynk & Co 01 السيارة الثامنة الأكثر شعبية في أوروبا في نهاية العام الماضي ، وبدأت شركات صناعة السيارات الأخرى في اقتحام السوق ، باستخدام أسعارها المنخفضة وقدرتها الإنتاجية القوية لجذب المستهلكين.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

فيما يتعلق بالدول الأكثر حماسًا بشأن السيارات الكهربائية ، تصدرت ألمانيا مخططات المبيعات، حيث يمثل سكانها 38.7% من مشتري السيارات الكهربائية في جميع أنحاء القارة، وجاءت المملكة المتحدة وفرنسا في المركز الثاني والثالث ، تليهما النرويج والسويد.

 

كان الربع الأخير من عام 2022 جيدًا للسيارات الكهربائية، حيث نمت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل بنسبة 34% في جميع أنحاء القارة، وهذا يعني أن الأوروبيين اشتروا إجمالاً 2.7 مليون سيارة كهربائية في عام 2022 ، ويبدو أن المبيعات في ارتفاع.

 

 

السيارات الكهربائية تسلا برلين فورد فورد كوجا فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه| صور

بـ 100 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيدان صينية مستعملة| صور

بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور

بخصم 70%.. اشتري أودي A8 بدون جمارك| تفاصيل

لو متوظف جديد .. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه | صور

أشهر سيارات BMW الرياضية بخصم 70%.. صور

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر| صور

أخبار السيارات| اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري

ترشيحاتنا

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ