ارتفعت المبيعات الأوروبية للمركبات الكهربائية بنسبة 34% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، بقيادة تسلا ، التي وصل مصنعها في برلين إلى إنتاج 3000 وحدة أسبوعيًا في نوفمبر.

تصدرت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية طراز Y ، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في القارة لعام 2022 ، والطراز 3 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة Counterpoint Research.

احتلت سيارة فورد كوجا الهجينة ثالث أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا في الربع الأخير من عام 2022 ، ولكن هذا كان النموذج الوحيد للعلامة التجارية في العشرة الأوائل من مخططات المبيعات.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

كانت فولكس فاجن ثاني أقوى علامة تجارية عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الكهربائية، حيث جاءت إصداراتها ID.4 و ID.3 خامس وسابع أفضل السيارات المكهربة مبيعًا في القارة بين أكتوبر وديسمبر 2022 .

باعت شركة صناعة السيارات الألمانية عددًا أكبر من السيارات الكهربائية بنسبة 48% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2021، وبفضل إطلاق إصدار ID.3 المحسن، ومجموعة من الطرز، يبدو أن صانع السيارات مستعد لمواصلة منح تسلا بعض المنافسة في أوروبا.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

سيتعين على كليهما العمل بجد للبقاء في صدارة العديد من العلامات التجارية الصينية التي تدخل السوق، كانت Lynk & Co 01 السيارة الثامنة الأكثر شعبية في أوروبا في نهاية العام الماضي ، وبدأت شركات صناعة السيارات الأخرى في اقتحام السوق ، باستخدام أسعارها المنخفضة وقدرتها الإنتاجية القوية لجذب المستهلكين.

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

فيما يتعلق بالدول الأكثر حماسًا بشأن السيارات الكهربائية ، تصدرت ألمانيا مخططات المبيعات، حيث يمثل سكانها 38.7% من مشتري السيارات الكهربائية في جميع أنحاء القارة، وجاءت المملكة المتحدة وفرنسا في المركز الثاني والثالث ، تليهما النرويج والسويد.

كان الربع الأخير من عام 2022 جيدًا للسيارات الكهربائية، حيث نمت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل بنسبة 34% في جميع أنحاء القارة، وهذا يعني أن الأوروبيين اشتروا إجمالاً 2.7 مليون سيارة كهربائية في عام 2022 ، ويبدو أن المبيعات في ارتفاع.