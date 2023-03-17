مصادرة 44 جوال دقيق مدعم في الغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 44 جوال دقيق مدعم تم تجميعها لطرحها للبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه جق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط سيارة نقل بعد مطاردة على الطريق فى نطاق مركز ومدينة طنطا محملة بـ 37 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو للجوال الواحد ، تم تجميعها من المخابز البلدية لطرحه للبيع فى السوق السوداء، وضبط 7 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو للجوال الواحد تم تجميعهم بداخل مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز طنطا استعدادا لتهريبها للسوق السوداء.

تم التحقظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.