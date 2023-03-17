عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 44 جوال دقيق مدعم في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 44 جوال دقيق مدعم تم تجميعها لطرحها للبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه جق.

وكيل تعليم الغربية يشارك العرض المسرحي "أنت أقوى من المخدرات" بمسرح 23 يوليو

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط سيارة نقل بعد مطاردة على الطريق فى  نطاق مركز ومدينة طنطا محملة بـ 37 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو للجوال الواحد ، تم تجميعها من المخابز البلدية لطرحه للبيع فى السوق السوداء، وضبط 7 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو للجوال الواحد تم تجميعهم بداخل مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز طنطا استعدادا لتهريبها للسوق السوداء.

txt

جامعة طنطا: بحث التعاون مع الهيئات الحكومية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة

تم التحقظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط التموين مخدرات تعليم الغربية مديرية التموين خطة الدولة سيارة نقل وزارة التموين السوق السودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

موضوعات متعلقة

الري توقع بروتوكول تعاون لاستغلال الأراضي المملوكة لها في الغربية

ترشيحاتنا

إسرائيل تغلق كافة شوارع القدس لهذا السبب

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات

مصطفى بكري يشارك في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين |صور

بدوري أبطال إفريقيا.. مارسيل كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والقطن

إقبال متزايد خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل في عمومية الصحفيين

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في رحاب الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ