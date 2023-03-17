تعرض لعقوبة ظالمة.. فيفبرو يفجر مفاجأة بشأن قضية كهربا| خاص

كشف روي فيرمير، المدير القانوني للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”، تفاصيل مناقشة قضية تغريم اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك، في المؤتمر الأخير للاتحاد الدولي.



وقال روي فيرمير في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فيفبرو عقد مؤخرا مؤتمرا قانونيا، بحضور متحدثين خارج الاتحاد".



أضاف: "لم يختر فيفبرو قضية اللاعب محمود كهربا لمناقشتها خلال المؤتمر، لكن محاميا مستقلا هو الذي طرحها للنقاش".



تابع:" استنتاج فيفبرو هو أن الطريقة التي تم بها التعويض لنادي الزمالك، ظالمة للغاية ضد اللاعب".



وكان فيرمير قال في وقت سابق: "على كهربا التواصل معنا إذا أراد مساعدتنا وسوف ننظر في قضيته، لمعرفة إذا كان هناك إمكانية للمساهمة في حل أزمته مع نادي الزمالك".



وكانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.