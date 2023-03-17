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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغسل سجاد بلبس شفاف مثير .. أنوش أمام المحكمة غدًا

أنوش ملكة الروتين
أنوش ملكة الروتين

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على "يوتيوب" لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على «يوتيوب» للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وفتحت جهات التحقيق في القاهرة، مع المتهمة بتهمة إدارة قناة على موقع اليوتيوب، وتبث فيديوهات خادشة، تظهر فيها بملابس مثيرة، وذلك بعد بلاغ تقدم فيها.

القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب يوميات أنوش

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب على موقع يوتيوب باسم يوميات أنوش، بعد بلاغ ضدها، اتهمها بالفسق والفجور.

القاهرة يوميات أنوش انوش الفسق والفجور نشر الفسق والفجور يوتيوب صاحبة قناة يوميات أنوش

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تغسل سجاد بلبس شفاف مثير .. أنوش أمام المحكمة غدًا

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