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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الأسمنت وهذه أسعار الحديد اليوم الجمعة 17 مارس

صدى البلد

سعر طن الحديد الصلب والأسمنت اليوم الجمعة 17 مارس 2023 يستعرضها صدى البلد حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات حادا بقيمة 10000 جنيه  فيما استقر الأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع  الماضي.


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “ الحديد والأسمنت ” في مصر،اليوم الجمعة 17 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

مواد البناء في مصر .. ونستعرض أسعار الحديد على النحو التالي :

 

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 38000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الجمعة 37700جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة  37000جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة  37000جنيه للطن

بلغ سعر حديد سرحان اليوم الجمعة   36000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة  36000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 37500 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة   نحو 36500 جنيه للطن الواحد

وصل سعر حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 37000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة  نحو 36000 جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة :

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1950 جنيه لطن المسلح 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1920 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1900 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الجمعة نحو  1920 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الجمعة نحو  1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة  نحو 1880 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة  عند 1930 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1975جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" اليوم الجمعة   1870جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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