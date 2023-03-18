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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ينقصنا الثقة.. فيريرا يبرر الهزيمة وضياع الحلم الافريقي عقب هزيمة شباب بلوزداد

صدى البلد

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه أنهى حلم المشوار الأفريقي بالخسارة اليوم من شباب بلوزداد في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، والمنافس حقق فوزا مستحقا، وكان ينقصنا الثقة لإحراز الأهداف ولم نكن على المستوى المطلوب للفوز".
وتابع فيريرا قائلا:" المنافس لديه الإمكانيات وشباب بلوزداد فريق جيد ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين وأهنئ الفريق الجزائري وأتوقع أن ينافس على البطولة".

وقال فيريرا :" لابد  أن نعيد التفكير في المستقبل، ولا أتحدث عن الماضي، والزمالك سبق وفاز بالدوري وكأس مصر  في العام الماضي، ولكن لابد من إحداث توازن والعمل بشكل أكبر في المستقبل".

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