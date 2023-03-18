يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع العديد من الجهات على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية، وإقامة العديد من المعارض لأصحاب الحرف اليدوية، ومن بينها المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية والذي افتتحته محافظة الجيزة .



ويأتي معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمة المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ومنصه أيادي مصر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بفندق سفير بحي الدقي ومفتوح للجمهور.

ويشارك فيه عارضين من دولتي مصر واليمن ويهدف الي تسويق المنتجات الحرفية والتراثية والصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مواقع لعرض السلع والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لفتح منافذ عرض جديدة للعارضين .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ اليزة، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة معارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية واصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليها وتوفير عناصر لنجاح تلك المشروعات وتنميتها .

محافظ الجيزة

وثمن محافظ الجيزة الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر و للجهات والشركات المشاركة فى تنظيم مثل هذه المعارض مؤكداً أنه سيتم تنميه التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع في اقامه معارض اخري .

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة علي تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

ومن جانبه ثمن الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن التعاون المثمر مع محافظة الجيزة والذي اسفر عن افتتاح عدداً من المعارض

مقدماً الشكر للسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية مؤكداً علي الإستمرار في تنمية اطر التعاون خلال المرحلة المقبلة .

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