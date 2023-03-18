عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

معرض الحرف التراثية
معرض الحرف التراثية

تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع العديد من الجهات على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية، وإقامة العديد من المعارض لأصحاب الحرف اليدوية، ومن بينها المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية والذي افتتحته محافظة الجيزة .


ويأتي معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمة المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ومنصه أيادي مصر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب  بفندق سفير بحي الدقي ومفتوح للجمهور.

ويشارك فيه عارضين من دولتي مصر واليمن ويهدف الي تسويق المنتجات الحرفية والتراثية والصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مواقع لعرض السلع والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لفتح منافذ عرض جديدة للعارضين .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ اليزة، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة معارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية واصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليها وتوفير عناصر لنجاح تلك المشروعات وتنميتها .

محافظ الجيزة

وثمن محافظ الجيزة الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر و للجهات والشركات المشاركة فى تنظيم مثل هذه المعارض مؤكداً أنه سيتم تنميه التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع في اقامه معارض اخري .

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة علي تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

ومن جانبه ثمن الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن التعاون المثمر مع محافظة الجيزة والذي اسفر عن افتتاح عدداً من المعارض
مقدماً الشكر للسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية   مؤكداً علي الإستمرار في تنمية اطر التعاون خلال المرحلة المقبلة .

 

IMG-20230318-WA0009
IMG-20230318-WA0009
IMG-20230318-WA0008
IMG-20230318-WA0008
IMG-20230318-WA0006
IMG-20230318-WA0006
IMG-20230318-WA0007
IMG-20230318-WA0007
IMG-20230318-WA0004
IMG-20230318-WA0004
IMG-20230318-WA0005
IMG-20230318-WA0005
IMG-20230318-WA0002
IMG-20230318-WA0002
IMG-20230318-WA0003
IMG-20230318-WA0003
IMG-20230318-WA0001
IMG-20230318-WA0001
محافظ الجيزة محافظة الجيزة المشروعات الصغيرة العمالة غير المنتظمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجيزة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحرف اليدوية مشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز رعاية وتشغيل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

لمدة 7 أيام..غلق جزئي لكوبري أحمد عرابي بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس

محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بإمبابة والوراق

محافظ الجيزة يشهد فعاليات التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر

بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة.. غدا

محافظ القاهرة: نسعى لتحقيق مصلحة المواطن بالتعاون مع النواب

غلق جزئى بشارع فيصل وتقاطعه مع سيد مرعى بالإتجاهين لمدة يومين

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم انديانا الأمريكية لبحث التعاون المشترك

محافظ الجيزة وسفير اليمن يفتتحان معرض أهلا رمضان بالدقى

ترشيحاتنا

عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

4 سور في القرآن تغفر ما بين الجمعة والأخرى.. تعرف عليها

ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته للسوشيال ميديا | شاهد

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

تعليق ساخر من ميدفيديف على مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

بفستان فوشيا.. بلقيس فتحي تبرز انوثتها في آخر جلسة تصوير

مهرجان غريب للاحتفال بـ رجل هولندي "مجمد" منذ 34 عامًا.. شاهد

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ