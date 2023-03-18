دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

لم يتبق الكثير على شهر رمضان الكريم ، فنحن بهذه اللحظات نقف على مسافة أربع ليالي ، حيث نشهد الآن ليلة السادس والعشرين من شهر شعبان، وهو موعدنا مع الفرج وقضاء الحوائج من خلال دعاء ليلة 26 من شعبان ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة السادس والعشرين من شعبان، هي تلك القريبة من رمضان الكريم ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 26 من شعبان هو فرصة النجاة من كروب الدنيا التي لا استثناء لأحدنا منها.

دعاء ليلة 26 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء ليلة 26 من شعبان في ذاته عبادة، كما أنه من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث حثنا على تحري أوقات الإجابة المباركة ، منوهة بأن الأيام الأخيرة من شهر شعبان الفضيل ينبغي الاستعداد بها لشهر رمضان الكريم.

وأضافت “ الإفتاء” أن دعاء ليلة 26 من شعبان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، لأنه في ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ذلك الشهر الذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة السادس والعشرين من شهر شعبان: « اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي أناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا ».

دعاء ليلة 26 شعبان