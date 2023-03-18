داليا مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة داليا مصطفي، صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت داليا، ب مني جيب وتيشرت مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياجالالون الناعمه وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، هو مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحريرالمخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانيةحتى وقتنا الحالي.