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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته للسوشيال ميديا | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للظهور مجددا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو من أحد خطاباته بعد فوزه بالرئاسة على حساب الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعنون ترامب مقطع الفيديو الذي يبدأ به بقول "آسف لجعلكم تنتظرون" بـ "عدت" في إشارة إلى نية الملياردير الجمهوري الطامح لنيل ترشيح حزبه لرد الثأر أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستئناف نشاطه على منصات التواصل لدعم حملته.

وحاول ترامب من خلال مقطع الفيديو الذي كان فيه يتباهى بفوزه بالرئاسة، ربط عودته بالانتصار.

وأعلنت منصة يوتيوب، الجمعة، أنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي الإعلان بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب في مقر الكونجرس الأمريكي، في السادس من يناير 2021.

عودة حساب ترامب على فيسبوك

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وقالت يوتيوب في تغريدة: "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأعادت شركة ميتا بلاتفورمز حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" في وقت سابق من هذا العام، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضًا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر.

وأصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسة لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونًا إجمالًا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسة الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في العام 2024.

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