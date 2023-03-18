مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً يخص صفقات النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "وفقًا لـتقاريـر إيفوارية..الأهلي يسعى للتعاقد مع محمد زوجرانـا لاعب وسط فريق آسيك أبيدجان خلال الانتقالات الصيفية القادمة".

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام القطن الكاميروني، واستحق الفوز برباعية نظيفة.

وأوضح أن الفريق تعامل مع المباراة بشكل مميز، ورغم إهدار عدة فرص إلا أن اللاعبين تمتعوا بالهدوء، ونجحوا في خلق العديد من الفرص وتحويلها إلى أهداف، فيما أشاد بالمستوى المميز من جانب محمود كهربا وتسجيله ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وأضاف أنه حرص على إعداد اللاعبين نفسيًّا للمباراة، وهو ما أسهم في تجاوز الفترة الصعبة الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء الجميع في التدريبات، وكان له أثر كبير على الأداء في مباراة اليوم.