هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026

واصلت هانيا الحمامي ، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 ، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها فيروز أبو الخير ، المصنفة الثامنة عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-8، 11-6 في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينة عرفي ، المصنفة الثالثة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 09 أبريل ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجونة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 465,000دولار أمريكي، بواقع

232,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

