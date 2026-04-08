اليوم.. نصف نهائي بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

تقام اليوم، الأربعاء منافسات دور نصف بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة، التي تقام بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية، والتي تشهد تنافس قوي والتي تستمر حتي الخميس 9 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام اليوم 20 مباراة لكل الأوزان حيث يشارك في البطولة ١٠ أوزان بداية من 50 كجم وحتى وزن فوق 90 كجم.

وشهدت البطولة مشاركة 250 لاعب ممثلا عن 71 هيئة ما بين المشروع الموهبة بفروعه التابع بوزارة الشباب والرياضة والمدارس العسكرية بفروعها وعدد من الهيئات الرياضية الأخرى.

ومن المنتظر اختيار القوام الرسمي للمنتخب الأول من منافسات بطولة الجمهورية والذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط و بطولة العالم بالبرازيل نهاية الشهر الجاري.

وكان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزي، أعلن إقامة منافسات بطولة الجمهورية سيدات بداية من الأحد المقبل الموافق 12 ابريل وحتى 15 الجاري بالاسماعيلية أيضا.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن البطولة ستشهد اختيار العناصر الأساسية لقوام المنتخب الأول للسيدات.

وتابع الاتحاد يسعي لتكوين جيل جديد علي جميع اصعدة المنتخبات سواء الناشئين والشباب رجال وسيدات .

واختتم الدكتور مجدي اللوزي، كلمته منافسات بطولة الجمهورية هي الطريق الأول لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية، ثم هناك التجارب قبل البطولات الكبري.