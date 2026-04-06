اليوم.. ثاني أيام بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

انطلقت اليوم، الإثنين ثاني ايام منافسات بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة التي تقام بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية والتي تشهد تنافس قوي والتي تستمر حتي الخميس ٩ أبريل القادم.

وتشهد بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة اختيار القوام الرسمي للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة العاب البحر المتوسط و بطولة العالم بالبرازيل نهاية الشهر الجاري .

وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن الاتحاد يعمل علي قدم وساق من أجل توفير معسكرات واختيار عناصر قوية لتمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة مم أجل الحفاظ علي المستوي الذي وصل اليه الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف اللوزي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد إلى أنه تم توفير خبراء من كوبا لتطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة استعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والتجهيز أيضا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس.

وأوضح الهدف الحالي هو تنظيم جيل جديد للمنتخبات الوطنية من الناشئين للكبار علي صعيد الشباب والشابات.

وواصل لدينا كمجلس طموح كبير لاستعادة الملاكمة مكانتها في الرياضات المصرية وتحقيق ميدالية علي الأقل في الأولمبياد القادمة .

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته: هناك بروتوكول تعاون واتفاقيات توأمة جديدة مع اتحادات عالمية جديدة قريبا خاصة بعد اتفاقية التوامة مع الاتحاد السعودي للملاكمة التي ستزبد من تبادل الخبرات بين أجيال الملاكمين.