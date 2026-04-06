عودة رافينيا تعزز صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو ومواجهات الأبطال

يستعد نادي برشلونة لاستقبال لاعبه البرازيلي رافينيا، الذي حصل على إذن من النادي للسفر إلى بلاده للاطمئنان على عائلته، بعد غياب دام لأسابيع بسبب الإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام فرنسا (1-2).

وكانت الإصابة قد أجبرت رافينيا على الابتعاد عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، ويتوقع أن يحتاج لشهر إضافي قبل استعادة جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ووفقًا لتقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يأمل الجهاز الفني بقيادة هانس فليك أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأحد 10 مايو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في لقاء قد يشهد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني حال نجاحه في المباريات المقبلة.

ويُعد رافينيا أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق، وغيابه شكل خسارة مؤثرة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، إلا أن عودته المرتقبة ستعزز من خبرة الفريق وقدرته على المنافسة، خصوصًا مع مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، إضافة إلى ديربي كتالونيا ضد إسبانيول.

عودة رافينيا تمثل دفعة فنية ومعنوية قوية لبرشلونة، ويأمل الجهاز الفني أن يساهم اللاعب بشكل مباشر في حسم المباريات الكبرى وتحقيق الألقاب خلال المرحلة المقبلة من الموسم.