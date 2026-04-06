قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عودة رافينيا تعزز صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو ومواجهات الأبطال

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

يستعد نادي برشلونة لاستقبال لاعبه البرازيلي رافينيا، الذي حصل على إذن من النادي للسفر إلى بلاده للاطمئنان على عائلته، بعد غياب دام لأسابيع بسبب الإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام فرنسا (1-2).

وكانت الإصابة قد أجبرت رافينيا على الابتعاد عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، ويتوقع أن يحتاج لشهر إضافي قبل استعادة جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ووفقًا لتقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يأمل الجهاز الفني بقيادة هانس فليك أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأحد 10 مايو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في لقاء قد يشهد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني حال نجاحه في المباريات المقبلة.

ويُعد رافينيا أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق، وغيابه شكل خسارة مؤثرة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، إلا أن عودته المرتقبة ستعزز من خبرة الفريق وقدرته على المنافسة، خصوصًا مع مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، إضافة إلى ديربي كتالونيا ضد إسبانيول.

عودة رافينيا تمثل دفعة فنية ومعنوية قوية لبرشلونة، ويأمل الجهاز الفني أن يساهم اللاعب بشكل مباشر في حسم المباريات الكبرى وتحقيق الألقاب خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

انقطاع الكهرباء

سعر الدولار

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

إبراهيم عبد الجواد

ترشيحاتنا

اللجوء إلى المترو

الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية

أرشيفية

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
اورمان الشرقية
فيديو

مي كساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عصام محمد عبد القادر

مجدي أبو زيد

كريم خالد عبد العزيز

د.نجلاء شمس

المزيد