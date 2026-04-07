انطلاق ثالث أيام بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة وانتقاء المواهب للمنتخب الأول

تقام اليوم، الثلاثاء ثالث أيام منافسات بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة، التي تقام بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية والتي تشهد تنافس قوي والتي تستمر حتي الخميس 9 أبريل القادم.

وتنطلق منافسات مباريات دور ال 8 لمنافسات البطولة التي تختم الخميس المقبل.

وتشهد بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة اختيار القوام الرسمي للمنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط و بطولة العالم بالبرازيل نهاية الشهر الجاري .

ويشارك في البطولة 250 لاعب ممثلا عن 71 هيئة ما بين المشروع الموهبة بفروعه التابع بوزارة الشباب والرياضة والمدارس العسكرية بفروعها وعدد من الهيئات الرياضية الأخرى.

وأكد الدكتور أشرف سمك عضو مجلس الإدارة والمشرف علي المنتخبات الوطنية، أن سيتم اختيار 10 لاعبين سيكون النواة الأساسية لمنتخب مصر الأول والثاني .

وأضاف سمك ، أن الخبراء الكوبيين تواجدوا في البطولة من أجل متابعة اللاعبين واختيار أفضل العناصر قبل الدخول في معسكر مغلق حتي نهاية الشهر الجاري بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وأشار إلى أنه الاختيار لن يكون لبطل فقط ولكن الاختيار سيكون طبقا لأداء الفني واللاعب القادر على تطوير أدائه .

واختتم الدكتور أشرف سمك المشرف علي المنتخبات الوطنية تصريحاته، أن البطولة جاءت في توقيت جيد من اجل انتقاء أفضل العناصر للمنتخبات استعداد للمنافسات الدولية التي تبدأ ببطولة العالم بالبرازيل نهاية الشهر الجاري ثم يليها بطولات المختلفة والمؤهلة لاولمبياد لوس أنجلوس.