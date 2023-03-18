وزير الرياضة: توفير طائرة خاصة للمنتخب الأوليمبي في رحلته إلى زامبيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الأوليمبي، المقام علي استاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة منتخب السودان الودية، أحد المباريات الودية التي يعتمد عليها المدير الفنى للمنتخب البرازيلي ميكالي، استعداداً لمباراتي زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية، المقرر لها 22 و26 مارس الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مباراتى زامبيا الحاسمتين، مبيناً أن المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين الواعدين، والذي يعول عليهم الشارع الرياضي الآمال الكبيرة ليكونوا نواه للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى عن توفير طائرة خاصة لسفر الفريق الي زامبيا لتوفير كافة سُبل الراحة للاعبين لتحقيق أداء مميز، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ومن ثم اسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من المنتخبات الوطنية.

509f4906-f9a6-42f6-801d-6b39bc78c6a6

073dbfa4-229d-4c77-a8a0-0a0263d0639c

9615ec30-19fd-42a9-9267-30e157a84a8d

dd7fb1a3-f835-4519-a5a9-d29534e95681

d82e0c99-f4a3-4b6c-9887-08fe8d44e222

f8e186d7-43d0-4d0e-8b45-2e8f6bf45add

65194336-3672-4a9a-8263-27e13e2c5e97

ef8ca01f-e54b-4755-9e95-d551d054ad94