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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة .. وفيريرا يمنح اللاعبين راحة 3 أيام

صدى البلد

عادت إلى القاهرة صباح اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في  إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

وودع فريق الزمالك دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما،  باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات للبطولة ، ليتوقف رصيد الأبيض عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في المجموعة في حين رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم الوصافة.

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