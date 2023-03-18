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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً .. والتر هودج يفسخ تعاقده مع الأهلي لخلافات مالية

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، أنباء  رحيل لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "رسميــــــاً  "والتر هودچ" يفسخ تعاقده مع النادي الاهلي بسبب خلافات مالية ويغادر مصر خلال ساعات".

وكان قد أعرب أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة بالأهلي، عن أسفه الشديد لهزيمة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالمواجهة بدوري السوبر.

وقال أحمد الجارحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد يعد من أقوى الفرق والهزيمة أمامه ليست نهاية المطاف خاصة وأن المباريات الحالية ضمن منافسات مرحلة المجموعات".

وتابع :" الأهلي والاتحاد هذا الموسم مثل ريال مدريد وبرشلونة، والهزيمة واردة، والخسارة أمام زعيم الثغر، هى الأولى للفريق هذا الموسم ".

النادي الأهلي كرة السلة خالد الغندور والتر هودج

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