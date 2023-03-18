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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا كبيرها.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام الأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد جعفر العمدة من غناء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

وعلق رمضان على الأغنية قائلا: دلوقتي ( أنا كبيرها ) الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة غناء اسماعيل الليثي .. شكراً يا سمعه على هديتك الحلوة .. ثقة فى الله نجاح.

 

انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

 

و أعلن محمد سامى الانتهاء من تصوير المسلسل قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: فركش مسلسل جعفر العمدة، ربنا ما يقطعلنا عادة، ودايمًا الحمد لله بخلص تصوير قبل رمضان، إن شاء الله بوعد الجمهور بمسلسل يليق بثقتهم الغالية.

 

الأغنية الدعائية الأولى  لمسلسل جعفر العمدة 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل والتى تحمل اسم أنا قادر، من غناء أحمد سعد واداء صوتي لهشام الجخ. الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.

 

أبطال مسلسل جعفر العمدة

 المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

 

 قصة مسلسل جعفر العمدة 

وكشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان.

 وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره  وموجود معه.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان جعفر العمدة أنا كبيرها اسماعيل الليثي

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