جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن عن إنشاء وحدة الريادة الطلابية

تعلن جامعة برج العرب التكنولوجية عن إنشاء وحدة الريادة الطلابية حيث إنها تعتبر الركيزة الأساسية لمساعدة الطالب المتفوق والمتعثر، النشيط والكسول على تنمية شخصيته وفتح آفاق جديدة بالنسبة لتكوينه الشخصي والعلمي.

كما تحرص الوحدة على تحقيق أهداف الطلاب داخل الجامعة بأيسر الطرق وأكفأها من خلال مساعدتهم على التكيف مع النظام الأكاديمي من ناحية، وكذلك مساندتهم في حالة وجود أسباب تؤدي إلى تعثرهم أو تحول دون تقدمهم الدراسي.

وقد صرح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن من أهم أهداف إنشاء وحدة الريادة الطلابية هي توفير الدعم اللازم للطلاب خلال مسيرتهم العلمية ومحاولة مساعدة الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والمساعدات المتاحة وتقديم الدعم العلمي والنفسي للطلاب.

وجدير بالذكر حرص الجامعة على أن تكون أولي الجامعات التي تقيم وحدة لريادة طلابها لاستغلال طاقتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والجامعة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وإدارة تنفيذ الوحدة الدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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