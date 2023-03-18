عزة مصطفى عن مشاركة مؤسسة أبو العينين بـ كتف فى كتف: ملحمة عطاء في الخير

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على احتفالية كتف في كتف التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي .

قالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مؤسسة محمد أبو العينين للعمل الخيري تشارك في مبادرة كتف في كتف للعمل الأهلي ".

أضافت عزة مصطفى :" إحنا مكملين عمل الخير في شهر رمضان وبعد شهر رمضان وذلك بمجهودات مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري".

وتابعت عزة مصطفى :" ما تقدمه مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والتنموي يعتبر ملحمة عطاء في الخير "، مضيفا:" مؤسسة ابو العينين تعمل في العمل الخيري منذ 40 عام".

أكملت عزة مصطفى :" السيدة سمية أبو العينين تشرف على عمل مؤسسة ابو العينين للعمل الخيري".

تعليق أبو العينين على مبادرة كتف في كتف

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

أضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

أكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة".