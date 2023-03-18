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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح النمر: أبو العينين من أول المؤسسين لـ التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

قال سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يضم أكثر من 33 مؤسسة من أكبر المؤسسات الموجودة في مصر، مضيفا أن مؤسسة أبو العينين من أولى المؤسسات المشاركة فى تأسيس التحالف فى مارس الماضى.

 

وأضاف "النمر" خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن مؤسسة أبو العينين مشاركة بأكثر من 200 ألف كرتونة يتم توزيعهم على الأسر الاولى بالرعاية، وأن المبادرة تهدف الى توزيع 4 و نص مليون كرتونة يتم توزيعها على الأسر الاولى بالرعاية، التى يتم خدمة أكثر من 25 مليون مستفيد.


وأشار عضو التحالف الوطني الى أن عدد المتطوعين فى مؤسسة أبو العينين 500 متطوع من الشباب والفتيات، وتم البدء فى هذا العمل التطوعي الكبير أكثر من شهرين فى عمل متواصل وهم السبب الرئيسى فى نجاح المبادرة.


وأكد سامح النمر على أن مبادرة "كتف فى كتف" تمتد لتشمل ليس فقط محافظة الجيزة ولكن تمتد لبعض المحافظات فى الصعيد وأسيوط والمنيا وأسوان، وتشمل الـ 27 محافظة.

 

مؤسسة ابو العينين التحالف الأهلي التنموي سامح النمر كتف في كتف

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